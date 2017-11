Von abgeschlossenem Gelände entwendet

Niederkassel. Von dem Gelände einer Spedition in Niederkassel haben Unbekannte einen Wohnanhänger entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.11.2017

Im Zeitraum vom 23. bis 29. November ist von dem Gelände einer Spedition an der Feldmühlestraße in Niederkassel ein Wohnwagen vom Typ Hobby 24EG gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der weiße Wohnanhänger mit einem Wert von rund 25.000 Euro soll von dem Gelände spurlos verschwunden sein.

Das Fahrzeug ist zwei Jahre alt und trägt das amtliche Kennzeichen SU-WE ###.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Wohnwagens nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen.