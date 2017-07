Rettungseinsatz am Fähranleger Lülsdorf

Niederkassel. Am Schwimmer hat am Samstagnachmittag einen Rettungseinsatz auf dem Rhein ausgelöst. Doch die Suche nach ihm verlief erfolglos. Auch am Sonntag gibt es keine neuen Ermittlungsergebnisse.

Von Jens Kleinert, 23.07.2017

Wie Gerhard Voosen, Pressesprecher der Feuerwehr Niederkassel, berichtete, meldeten am Samstagnachmittag ein Anrufer der Leitstelle, dass am Fähranleger Lülsdorf eine Person in die Flussmitte geschwommen sei. Nach einem Schwimmgang sei der oder die mit einem Neoprenanzug und Schwimmflossen Bekleidete nicht wieder aufgetaucht.

Neben Feuerwehrbooten aus Niederkassel und Bonn rückten deshalb gegen 16.15 Uhr am Samstagnachmittag auch die Wasserschutzpolizei und ein Hubschrauber zum Rheinabschnitt in Höhe der EVONIK aus. Gegen 17 Uhr wurde die Suche jedoch ergebnislos abgebrochen. Der Verbleib des Schwimmers ließ sich laut Voosen nicht mehr klären.

Auch am Sonntag gibt es weder eine Spurt von dem Schwimmer noch andere neue Ermittlungsergebnisse.