Feuer in Niederkassel

Niederkassel. Brennende Handtücher auf einem Herd haben am Karfreitag einen Feuerwehreinsatz in Niederkassel ausgelöst. Um 16.37 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße gerufen.

Von Jens Kleinert, 14.04.2017

Als sie dort eintrafen, hatten die Bewohner das Feuer jedoch bereits selber gelöscht. Zwei Personen atmeten laut Feuerwehrpressesprecher Gerhard Voosen Rauchgas ein und wurden deshalb vom Rettungsdienst behandelt.

Für die Wehrleute blieb es bei einer kurzen Nachkontrolle und Lüftungsmaßnahmen.