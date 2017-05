Zivilprozess vor dem Bonner Landgericht

Niederkassel. Karnevalisten aus Niederkassel verklagen Verein auf Schadensersatz wegen vergeblich angefertigter Ornate. Ehepaar sollte überraschend nicht mehr Prinzenpaar werden und lehnt Vergleich ab.

04.05.2017

Eigentlich soll alles festgestanden haben: In der Karnevalssession 2015/16 wollten Monika und Reiner Keilinghaus das Prinzenpaar ihrer Karnevalsgesellschaft (KG) in Niederkassel-Lülsdorf werden. Sie kauften sich teure Ornate und bestellten Orden – doch dann kam alles anders. Die KG Grün-Weiß Lülsdorf wollte das Ehepaar nicht mehr als Tollitäten, alle Vorbereitungen waren umsonst. Deshalb klagt Reiner Keilinghaus nun gegen seinen Verein und fordert rund 6000 Euro Schadensersatz.

Am 5. Januar 2014 soll bei der Einweihungsfeier der Hofburg alles besprochen worden sein: „Wir wurden schon öfter gefragt, ob wir Prinzenpaar werden möchten, auch an diesem Abend“, erklärte Monika Keilinghaus vor dem Bonner Landgericht. Doch sie habe sich zunächst vehement gegen den Vorschlag gewehrt. Es sei zu teuer, die Tochter mache Abitur und wolle vielleicht studieren, die Ausbildung des Kindes gehe vor. Ihr Ehemann ließ sich schließlich doch überreden und gemeinsam wollten sie dann die Session „wuppen“. Monika Keilinghaus wollte dafür einen Nebenjob annehmen. Nach einer kurzen Besprechung sollen sie der ehemaligen Präsidentin und dem ehemaligen ersten Vorsitzenden der Karnevalsgesellschaft die frohe Kunde überbracht haben. Daraufhin soll ein „Bierdeckel-Vertrag“ auf einer Karteikarte abgeschlossen worden sein. „Monika und Reiner würden das Prinzenpaar 2015/16 machen“, soll dort gestanden haben. Alle Beteiligen sollen diese Karte dann unterschrieben haben. Die ehemalige Präsidentin soll schließlich in großer Runde verkündet haben, es gebe ein neues Prinzenpaar.

Schnell hat sich das Ehepaar Keilinghaus um alles gekümmert. Sie haben die Ornate anfertigen lassen und sogar Sessionsorden bestellt. Im März 2015 soll der Vorstand der KG dann, für das Ehepaar völlig überraschend, abgesagt haben. „Wir wollten sie nicht mehr als Prinzenpaar, weil Monika Keilinghaus behauptet hat, unsere Kassiererin habe in die Kasse gegriffen“, erklärte die ehemalige Präsidentin. Keilinghaus bestreitet diese Aussage. Für die verpatzte Session will das Ehepaar Keilinghaus nun aber nicht auch noch auf den Kosten sitzen bleiben. Die grün-weißen Samtornate mit Strass und Verzierungen sowie die stornierten Orden haben insgesamt rund 6000 Euro gekostet.

Die Zeugen, die von Seiten des Vereins vernommen wurden, waren sich aber alle einig: Weder habe man im Januar 2014 eine feste Zusage gegeben, noch hätte sich das Ehepaar bereits so früh um Ornate bemühen müssen. Davon habe man sogar abgeraten. Zudem hat der Verein mittlerweile einen neuen Vorstand, der nicht bereit ist, auch nur die von der Richterin vorgeschlagene Vergleichssumme von 1500 Euro zu zahlen. „Das können wir schlichtweg gar nicht“, erklärte der neue zweite Vorsitzende, der Verein habe nicht genug Geld. Das Ehepaar war schließlich nicht bereit, die Klage zurückzuziehen. Sollten sie dies auch binnen der nächsten zwei Wochen nicht tun, fällt im Juni ein Urteil.