Prozess in Bonn

Niederkassel/Bonn. Das Ehepaar Keilinghaus fordert von der KG Lülsdorf 5800 Euro Schadensersatz für vergeblich angefertigte Ornate und weitere Ausgaben. Doch der Verein wehrt sich und sieht die Unterschrift auf dem Bierdeckel als nicht bindend an.

Einmal Prinz und Prinzessin zu sein – dieser Traum sollte für das karnevalsbegeisterte Ehepaar Reiner und Monika Keilinghaus aus Niederkassel-Lülsdorf in der Session 2015/16 wahr werden. Doch der Traum platzte und wurde zum Alptraum: Die Karnevalsgesellschaft (KG) Grün-Weiß Lülsdorf sagte dem Paar ab, nachdem es sich bereits die komplette Ausstattung für sein royales Amt besorgt und weitere Ausgaben getätigt hatte. Nun beschäftigt der Fall das Bonner Landgericht: Der verhinderte Prinz hat die KG vor der 13. Zivilkammer auf 5804,18 Euro Schadensersatz verklagt, wie Gerichtssprecher Bastian Sczech mitteilte.

Wie der Gerichtssprecher erklärte, macht das Ehepaar in seiner Klage Folgendes geltend: Am 5. Januar 2014, bei der Hofburgeinweihung des damals amtierenden Prinzenpaares, habe sich das Ehepaar Keilinghaus bereit erklärt, in der Session 2015/16 als Tollitäten zu fungieren. Das sei, wie bei Karnevalsgesellschaften üblich, per sogenanntem Bierdeckelvertrag festgehalten und der KG-Präsidentin übergeben worden. Anschließend sei der Bierdeckel dem Publikum präsentiert und von diesem mit Applaus quittiert worden.

Bei der Absage war alles bereits bezahlt

Daraufhin habe das Prinzenpaar in spe begonnen, sich für sein hohes Amt zu rüsten und alles Nötige in Auftrag gegeben. Unter anderem das komplette Ornat für Prinz und Prinzessin samt nötiger Accessoires – und zwar ihrer Klage zufolge im Sinne der KG, weil die alten Regentengewänder verschlissen waren. Außerdem wurden Orden und Ansteckpins in Auftrag gegeben, Helfer organisiert und Termine vereinbart. Alles in allem entstanden ordentlich Kosten, für die Kleidung inklusive der grünen Lackschuhe für sie und ihn mehr als 5000 Euro. Das alles war bei der Absage im März 2015 bereits bezahlt, und die Stornierung der Orden schlug auch noch mit 700 Euro zu Buche.

Was die KG zu der Absage veranlasst hatte, wollten beide Seiten damals nicht sagen. Man wolle keine schmutzige Wäsche waschen, hieß es von Seiten des Vereins gegenüber dem GA. Und der verhinderte Prinz erklärte: Man habe womöglich zu direkte Kritik an Verhältnissen im Verein geübt.

Dem Ehepaar zufolge habe man den KG-Vorstand am 17. März zu einem klärenden Gespräch eingeladen, doch niemand sei gekommen. Und auch weitere Klärungsangebote seien ausgeschlagen worden. Das Ende vom Lied: Es blieb bei der Absage, und die fragliche Session musste ohne jecke Hoheiten auskommen. Und so reichte das verhinderte Prinzenpaar im vergangenen Jahr Klage gegen die KG ein.

Verwirrung um eine angebliche Aussage

Die aber wehrt sich und erklärt dem Gerichtssprecher zufolge: Auf dem Bierdeckel sei damals nichts weiter als die Bereitschaft notiert worden, eine gültige Vereinbarung sei das nicht gewesen. Vielmehr habe man sich später noch einmal zusammensetzen und alles besprechen wollen. Und abgesagt habe man dem Paar, weil die Ehefrau einem KG-Mitglied gegenüber geäußert habe, ein anders Mitglied habe in die Vereinskasse gegriffen. Eine solche Äußerung aber bestreitet das Ehepaar energisch.

Zur Verhandlung des Falles im Frühjahr hat die Zivilkammer dem Sprecher zufolge erst einmal vier Zeugen geladen.

AZ: LG Bonn 13 O 269/16