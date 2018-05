Polizei sucht Zeugen

Niederkassel. Die Flammen einer brennenden Mülltonne in Niederkassel gingen auf ein Gartenhaus über, das komplett abbrannte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.05.2018

Im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Uferstraße in Niederkassel haben Unbekannte Donnerstagnacht eine Mülltonne angezündet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Flammen griffen gegen 4 Uhr auf das Gartenhäuschen eines angrenzenden Einfamilienhauses in der Bachstraße über. Das Gartenhaus brannte komplett nieder. Zudem schmolzen durch die große Hitze an zwei Wohnungen die Rolläden. Auch die Fenster gingen zu Bruch.

Es wurde niemand verletzt. Die Brandermittler gehen von Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter 02241/5413221 melden.