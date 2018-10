Zwischen Rheidt und Mondorf

In Niederkassel kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu insgesamt neun Autoaufbrüchen. (Symbolbild)

Niederkassel. Zwischen Niederkassel-Rheidt und Mondorf ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu insgesamt neun Autoaufbrüchen gekommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2018

In Niederkassel kam es in der Nacht zu Dienstag zu neun Autoaufbrüchen. Die Täter schlugen dabei die Seitenscheiben abgestellter Autos ein und stahlen in einem Fall eine geringe Summe Bargeld für den Parkautomaten.

Laut der Polizei waren in der Langgasse ein weißer VW Passat und ein grauer Mercedes das Ziel. Weitere Tatorte fanden sich in der Eifelstraße. Hier wurden die Seitenscheiben von insgesamt vier PKW eingeschlagen.

Ersten Ermittlungen zufolge durchsuchten die Täter die Handschuhfächer der Fahrzeuge und verstreuten den Inhalt im Fußraum. Gestohlen wurde hier aber offensichtlich nichts. Dasselbe Bild bot sich den eingesetzten Beamten bei einem Geländewagen in der Wittelsbacherstraße und bei zwei Autos in der Lothringer Straße.

Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Die Polizei Troisdorf nimmt Zeugenhinweise zu den Aufbrüchen unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegen.