Panne in Chemiebetrieb

In vielen Leitungen in Niederkassel war nach dem Stromausfall der Wasserdruck unzureichend.

Niederkassel. Am Donnerstagmorgen hat es in Niederkassel, sowie teilweise in Hennef und Königswinter einen Stromausfall gegeben. In der Folge hatte auch das Wasserwerk Probleme.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.08.2017

Wie der Netzbetreiber Westnetz am Donnerstag mitteilte, kam es am morgen gegen 7.45 Uhr zu einem kurzen Stromausfall, der Auswirkungen in Niederkassel, Hennef und Königswinter hatte.

Ein Chemiebetrieb in Lülsdorf hatte Probleme mit seiner betriebsinternen 110.000-Volt-Umspannanlage. Der plötzliche Ausfall hatte dann Rückwirkungen auf das Netz des Betreibers.

Obwohl der Ausfall selber nur wenige Sekunden gedauert hat, kann es in solchen Fällen zu Folgeproblemen in abhängigen Systemen kommen, wenn etwa Computer und Steuerungselektronik neu gestartet werden müssen oder in einem Wasserwerk Pumpen ausfallen und neu hochgefahren werden.

In Niederkassel dauerte es nach dem Vorfall längere Zeit bis wieder der volle Druck auf den Wasserleitungen anlag.

Zu einem weiteren Stromausfall in Königswinter-Ittenbach war es bereits in der Nacht auf Donnerstag gekommen. Nach Aussage des Betreibers war ein Siebenschläfer über einen Transformator gelaufen und hatte dort einen Kurzschluss verursacht. Der Ausfall dauerte etwa 30 Minuten.