Kinderbetreuung

Niederkassel. Der Jugendhilfeausschuss verabschiedet eine Satzungsänderung. Tageseltern sollen mehr Geld erhalten, Eltern bekommen dafür flexiblere Betreuungszeiten.

Von Martina Welt, 06.10.2018

Die Kindertagesspflege wird weiter ausgebaut. Eine entsprechende Satzungsänderung verabschiedete der Niederkasseler Jugendhilfeausschuss. Dabei geht es um Angebote für Kinder unter drei Jahren, die von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut werden. Neu wird sein, dass ab dem 1. Januar 2019 die Möglichkeit zur Einrichtung von Großtagespflegestellen mit bis zu neun Betreuungsplätzen besteht. Tageseltern erhalten dann einen Mietkostenzuschuss für gesondert angemietete Räume in Höhe von 200 Euro pro Betreuungsplatz.

Als weitere Neuerung wird sich die allgemeine Förderpauschale für die Tageseltern erhöhen und zwar pro Betreuungsstunde und Kind von bisher fünf Euro auf dann 5,50 Euro. Gezahlt wird ab Januar zudem eine so genannte Sachmittel-Verfügungspauschale in Höhe von 25 Euro pro Monat und pro Tagespflegestelle, die mindestens ein Kind mit Wohnsitz in Niederkassel betreut. Dieser Zuschuss sei als Unterstützung für die Anschaffung von didaktischem Material gedacht, so Jugendamtsleiter Marc Serafin.

Schließlich seien die Anforderungen nicht nur in den Kitas, sondern auch in den Tagespflegestellen gestiegen. Von dem Geld könne man etwa vorgefertigte Beobachtungsbögen oder aber auch Spielmaterial anschaffen. Als weiteren neuen Punkt gibt es ab Januar kommenden Jahres höhere Zuschüsse für die Fort- und Weiterbildung der Tageseltern. Dieser Betrag wird sich von bisher 50 Euro auf dann 100 Euro pro Tagespflegeperson verdoppeln.

Mehr Flexibilität soll die Anpassung der Elternbeitragstabelle für die Kindertagespflege bringen. Bisher konnten die Eltern 25, 35 oder 45 Betreuungsstunden buchen. Für das kommende Jahr sollen zusätzliche Zwischenstufen mit zehn, 15, 20, 30 oder 40 buchbaren Stunden pro Woche mehr Flexibilität für die Eltern bringen.

Maximal fünf Kinder darf eine Tagesmutter in den eigenen privaten Räumen betreuen. Außerdem können sich zwei Tagesbetreuer zusammenschließen zu einer Großtagespflege mit dann maximal neun Kindern.

Durch die kleinere und flexiblere Betreuungsstruktur will die Stadt insbesondere für sehr kleine Kinder viele Möglichkeiten zur individuellen Förderung vorhalten. Zudem ist durch die Dezentralität der Tagespflegestellen die Wahrscheinlichkeit für Eltern groß, ein wohnortnahes und passgenaues Angebot für ihre Kinder zu finden.

Derzeit werden rund 70 Kinder unter drei Jahren von 16 Tagespflegestellen betreut. Zwei Tagespflegepersonen für zwei zusätzliche Tagespflegestellen mit insgesamt zehn Plätzen absolvieren aktuell den Qualifikationskursus der Stadt.

Die Stadt sucht weiterhin interessierte Tagespflegepersonen, die eine neue Tagespflegestelle eröffnen möchten. Am Montag, 8. Oktober, können sich Eltern, Mütter, Väter und Interessierte ab 19.30 Uhr im städtischen Familienzentrum, Pappelweg 7, über die Betreuungsform beraten lassen. Im ersten Teil erhalten Sorgeberechtigte Informationen über die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der Kleinkindbetreuung durch eine Tagespflegeperson. Anschließend klärt die Fachberaterin für Kindertagespflege, Julia Lindenberg, Fragen zur Qualifizierung.

Ansprechpartnerin für interessierte Personen ist Julia Lindenberg, 0 22 08/9 46 65 27, E-Mail: j.lindenberg@niederkassel.de