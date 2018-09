GA-Serie "Mein Verein"

Gegründet wurde der Niederkasseler Club 1992 mit damals 25 Mitgliedern. Heute zählt der Club 63 Mitglieder. Präsident ist seit 2008 Christian Jahn. Clubabende finden immer sonntags ab 16 Uhr in der Turnhalle an der Berliner Straße statt. Die wechselnden Caller verpflichtet der Club. An Clubabenden befreundeter Squaredance- Clubs können die Tänzer teilnehmen. Wenn mindestens acht Tänzer einen fremden Club besuchen, kann das Banner mitgenommen werden. Eine Rückeroberung des Banners ist möglich, wenn acht Tänzer des betroffenen Clubs danach zu Gast in Niederkassel sind. Auf diese Weise konnten die Rhine Stones ihr Banner am 4. September bei den „Archway Happy Hoppers“ in Bergheim zurückholen.

Der Verein bietet Classes an, in denen neue Tänzer ausgebildet und graduiert werden, um dann als Clubmitglied weltweit Squaredance tanzen zu können. An Karneval oder Weihnachten werden spezielle Themenabende gestaltet. Zudem gibt es einen Jahresausflug mit kulturellem Programm.

Weitere Infos auf wwww.rs666.de