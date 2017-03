Hundesport in Niederkassel

NIEDERKASSEL. Durch Tunnel, über Brücken und verschiedene andere Hindernisse ging es am Sonntag in Niederkassel. Rund 100 Hunde und ihre Halter traten beim ersten „Agility Wintercup“ in Mondorf an. Ohne Leine, nur mit Worten und Gesten leiten die Besitzer ihre Tier über den Parcours.

Von Franziska Bähr, 06.03.2017

Angespannt standen Harald Käufer und seine Hündin Lovely am Start und warteten auf das Signal. Als das Geräusch ertönte, begaben sie sich auf die Strecke. Zwei Hindernisse musste Lovely gleich am Start überspringen. Mit kurzen Befehlen und Handzeichen lotste Harald Käufer seine Hündin über den Parcours. Nach dem Tunnel wartete erneut ein Hindernis, Sprung, an der Brücke musste Lovely anschließend die beiden Kontaktzonen berühren. Harald Käufer und seine Hündin Lovely traten am Sonntag beim ersten VR Bank Rhein Sieg Agility Wintercup 2017 an. Die Agility Hundesportgruppe Rhein-Sieg aus Troisdorf-Bergheim hatte den Wettbewerb in der Reithalle Johanneshof in Niederkassel-Mondorf ausgerichtet.

Bis zu 22 verschiedene Hindernisse können bei einem Agility-Parcours aufgestellt werden. Von seinem Herrchen geführt, muss der Hund diese in einer vorgegebenen Reihenfolge und schnellstmöglich durchlaufen. Hierbei ist zwischen dem „A-Lauf“ und dem „Jumping“ zu unterscheiden. Beim A-Lauf gibt es außer einfachen Sprunghürden auch Kontaktzonengeräte, bei denen der Hund bestimmte Bereiche berühren muss, die beim Jumping fehlen. Der Hund läuft im Parcours ohne Halsband und Leine und darf vom Hundeführer während des Laufs nicht berührt werden. Sein Halter darf ihn ausschließlich über Befehle und seine Körpersprache führen.

Spaß steht im Vordergrund

Es gibt die Startklassen A1, A2 und A3 und die Größen von „Small“, „Medium“ und „Large“. „Alle Hunde fangen in dieser Sportart in der Klasse A1 an. Mit drei Durchläufen ohne Fehler können die Teilnehmer in die nächst höhere Klasse aufsteigen. Im Vordergrund steht allerdings der Spaß und die Gesundheit des Hundes“, so Dirk Schröder von der Agility Hundesportgruppe Rhein-Sieg. Der gemeinsame Spaß stand auch bei Harald Käufer und seiner Hündin Lovely im Vordergrund. Auch wenn Lovely beim letzten Hindernis die Stange herunterriss, war ihr Herrchen mit ihrer Leistung sehr zufrieden. „Mit Lovely mache ich seit August 2016 Agility“, sagte Harald Käufer. Er habe noch einen anderen Hund, mit dem er für die Weltmeisterschafts-Qualifizierung trainiere. Am Sonntag war er nur mit Lovely in Niederkassel. „Die Bewegung tut ihr gut und sie hat sich toll geschlagen.“

Weniger zufrieden war Nancy Friedrich mit ihrer Leistung in der Klasse A2, in der auch Harald Käufer antrat. „Ich würde mit meiner Hündin Lina dieses Jahr gerne in A3 aufsteigen, aber mit diesem Lauf klappt das so schnell nicht“, sagte die Kölnerin, nachdem ihre Hündin durch einen Fehler disqualifiziert worden war. Seit vier Jahren trainieren die beiden zusammen beim Agility. Ursprünglich hatte Nancy Friedrich mit dem Sport angefangen, um ihrer Hündin die nötige Bewegung zu verschaffen, doch mittlerweile ist auch ihr Ehrgeiz geweckt worden.

„Etwa 100 Hunde waren bei unserem ersten Wintercup dabei“, freute sich Dirk Schröder. „Wir sind mit dem Ablauf des Wettbewerbs sehr zufrieden.“