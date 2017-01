Prozess zu Mord in Niederkassel

09.01.2017 Bonn. Mit einem Messer stach ein 32-Jähriger in Niederkassel auf seine Mutter ein. An diesem Montagmittag hat der Mordprozess gegen ihn begonnen.

Mit mindestens 80 Messerstichen soll ein 32-Jahre alter Mann aus Niederkassel bei Bonn seine Mutter getötet haben. Seit Montag steht er wegen Mordes vor den Bonner Schwurgericht. Beim Prozessauftakt wiederholte der Angeklagte sein Geständnis, das er bereits gegenüber der Polizei abgelegt hatte. Zu seinem Motiv und den Abläufen der Tat äußerte er sich aber nicht. Ein Gutachter attestierte ihm jedoch eine Psychose. Zudem sei er paranoid. Der 32-Jährige vertraue seinen Anwälten nicht und wolle nichts sagen.

Der Mann soll seine 69 Jahre alte Mutter am 7. April 2016 von hinten mit einem 15-Zentimeter-Messer angegriffen und immer wieder zugestochen haben. Anschließend soll er das Elternhaus verlassen und sich dabei vom Vater, der noch nichts von dem tödlichen Angriff ahnte, ohne Auffälligkeiten verabschiedet haben. Für die Mutter von drei Söhnen kam jede medizinische Hilfe zu spät, sie verblutete noch am Tatort. Der 31-Jährige wurde einen Tag später festgenommen.

Laut Anklage ist der 32-Jährige elf Mal vorbestraft – fünf Mal wegen Gewaltdelikten. Zeugen zufolge war bis zum zwölften Lebensjahr des Beschuldigten alles in Ordnung, er spielte Fußball im Verein und war Torschützenkönig. Zuletzt aber galt der jüngste Sohn der seit Jahrzehnten in Deutschland lebenden Familie als schwierig. Demnächst muss das Schwurgericht den Fall mit Hilfe eines psychiatrischen Gutachters klären. Die in Aachen gegen den 32-Jährigen erhobene Anklage wegen Vergewaltigung soll in dem Prozess in Bonn mit verhandelt werden. (ga/dpa)