Niederkassel. Ein 70-Jähriger ist in Niederkassel an einer Bushaltestelle schwer verletzt worden. Mit den Beinen geriet er unter den Bus. Der Fahrer fuhr davon, die Polizei sucht nun Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.11.2018

Mit schweren Verletzungen ist ein 70-jähriger Niederkasseler am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Senior an der Haltestelle "Lülsdorf Hallenbad" von einem Linienbus überfahren und erlitt schwere Beinverletzungen. Gegen 16.30 Uhr soll der 70-Jährige versucht haben, den Bus an der Berliner Straße zu erreichen. Als der Bus von der Haltestelle abfuhr, stand der Senior laut Zeugen im Bereich der geschlossenen vorderen Tür.

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er mit den Beinen unter den Bus und wurde überfahren. Er musste vor Ort notärztlich versorgt werden, Lebensgefahr bestand nicht. Der Fahrer des Linienbusses setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. "Ob er den Vorfall überhaupt wahrgenommen hat, ist unklar", so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Da zur Unfallzeit mehrere Busse in relativ enger Taktung die Haltestelle anfahren, ist bislang nach Auskunft der Polizei auch noch nicht klar, um welche Buslinie und somit um welchen Fahrer es sich bei dem Unfallbeteiligten handelte.

Die Ermittler suchen daher nach Zeugen des Unfalls. Diese sollen sich unter 02241/5413221 melden.