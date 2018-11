Niederkassel. Die DLRG bietet einen Kursus für Familien im Helmut-Loos-Bad an. Aber nicht nur die Neulinge müssen Prüfungen ablegen, auch die Ausbilder unterliegen einer regelmäßigen Leistungskontrolle.

Von Dieter Hombach, 22.11.2018

Der Samstagmorgen im Lülsdorfer Helmut-Loos-Bad gehörte den Tauchern und Tauchnovizen. Dort im sogenannten Kachelmeer trainiert die Tauchabteilung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Niederkassel. Und hierher kamen auch viele interessierte Bürger, die sich vor Ort ein Bild von einer faszinierenden Sportart machen wollten. So wie das Ehepaar Lara und Sven Möltgen, die gemeinsam mit Tochter Mirja ins Schwimmbad gekommen waren. „Wir haben im Urlaub Erfahrungen im Schnorcheltauchen gesammelt und wollen heute versuchsweise mit Pressluft unter Wasser gehen,“ so Lara Möltgen.

Auch der acht Jahre alte Jens stieg mit seinem Vater ins kühle Nass, um erste Erfahrungen zu sammeln. Die bestanden aber zuerst darin, sich mit der recht schweren Pressluftflasche auf dem Rücken im Nichtschwimmerbereich auf den Beinen zu halten. Den Kindern gilt aber das besondere Augenmerk bei der DLRG. „Sie können in den Verein eintreten, wenn sie das Seepferdchen gemacht haben und sechs Jahre alt sind“, sagte Julius Stellkens, Einsatzleiter der DLRG-Ortsgruppe. Danach bestehe die Möglichkeit, die Prüfung für den Jugendschwimmschein beziehungsweise den Rettungsschwimmschein in Bronze, Silber und Gold abzulegen. Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist ungebrochen, und es gibt zum Teil Wartelisten. Das betrifft aber meist die Kurse am Nachmittag. Weil alle Trainer ehrenamtlich arbeiten und einen Beruf ausüben, kommt es zu personellen Engpässen.

Nicht nur Neulinge müssen Prüfung ablegen

Die DLRG wurde im Jahre 1913 nach einem Unglück auf der Binzer Seebrücke, bei dem viele Menschen ertranken, gegründet. Im Jahre 1970 gründete sich die DLRG-Ortsgruppe Lülsdorf. Die Gründer um den damaligen ersten Vorsitzenden Helmut Loos hatten es sich zur Aufgabe gemacht, Nicht-Schwimmer zu Schwimmern und Schwimmer zu Rettungsschwimmern auszubilden. Während man in jedem Alter schwimmen kann, sieht es beim Tauchen etwas anders aus. Denn richtig Tauchen darf man erst ab 16 Jahren. Der Grund liegt darin, dass man nicht nur gesund sein muss, sondern auch die Gefahren des Tauchens richtig einschätzen kann. „Ab zehn Metern verändern sich die Luftdruckverhältnisse von einem Bar auf zwei Bar. Dann arbeitet das Gehirn langsamer, und es kann sogar ein falsches Glücksgefühl entstehen, der sogenannte Tiefenrausch,“ so Stellkens.

Aber nicht nur die Neulinge müssen Prüfungen ablegen, sondern auch die Ausbilder unterliegen einer regelmäßigen Leistungskontrolle. Stellkens stellte auch klar, dass in den Flaschen der Taucher kein Sauerstoff, sondern Pressluft ist. „Das wird oft falsch wiedergegeben, denn wir tauchen mit Pressluft, also gereinigter Umgebungsluft. Sauerstoff wird ab einer Tiefe von sieben Metern giftig.“ Am Samstag hatten alle Teilnehmer viel Spaß unter Wasser, auch wenn sich keine Fische zeigten.