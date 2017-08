Fünf Insassen gerettet

Bonn. Ein Schlauchboot des Deutschen Roten Kreuzes aus Aachen trieb am Samstag manövrierunfähig auf dem Rhein. Als das Boot einem Schiff zu nahe kam, landeten die fünf Insassen im Wasser und mussten gerettet werden.

Von Axel Vogel, 27.08.2017

Unbeschadet überstanden am Samstag gegen 18.15 Uhr laut Bonner Polizei fünf Insassen eines Schlauchbootes eine Begegnung mit einem Tankschiff auf dem Rhein zwischen Hersel und Mondorf, in Höhe der Mondorfer Fähre. Die fünf Personen trieben infolge eines Motorschadens am Boot manövrierunfähig in der Fahrrinne. Nach Aussage von Gerhard Voosen, Pressesprecher der Niederkasseler Feuerwehr, handelte es sich dabei um eine Frau und vier Jugendliche der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Aachen.

„Die DRK-Wasserwacht Aachen hatte den ganzen Tag am Mondorfer Fähranleger mit mehreren Booten geübt“, so Voosen weiter. Wegen des Motoraussetzers soll es dann zu einer Kollision mit dem Tankschiff gekommen sein. Das teilte ein Zeuge dem GA mit, der das Unglück nach eigenen Angaben von der Siegmündung aus beobachtet und die Feuerwehr alarmiert hat. Nach Aussage des Zeugen ist das Tankschiff frontal mit dem Schlauchboot kollidiert, das dadurch umgeworfen und die Insassen anschließend ins Wasser geschleudert wurde. Voosen glaubt nicht an eine Kollision: „Ich habe das Schlauchboot anschließend gesehen. Das sah nicht aus, als ob es mit einem Schiff kollidiert wäre.“

Ob Kollision oder nicht, fest steht: Die fünf Insassen des Schlauchbootes sind dann, möglicherweise nach einem Sprung ins Wasser, selber an Land geschwommen – genauer gesagt an die Spitze des Eiländchens am Mondorfer Hafen. Das berichtete auch der Zeuge, der dann gesehen haben will, wie die DRK-Mitglieder von Passanten erstversorgt worden sind. Wie Feuerwehrsprecher Voosen ausführte, habe ein Boot der DRK-Wasserwacht die fünf Verunfallten wieder aufgenommen und zurück zum Mondorfer Fähranlieger gebracht. Wenig später trafen dann auf beiden Seiten des Rheins ein: aus Niederkassel, Bonn und Bornheim, wobei die Leitstelle zwischenzeitlich bereits das Signal zum Abbruch gegeben habe, so Voosen. Alle fünf Personen seien, obwohl teils unterkühlt, unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst habe die Personen untersucht.

Da zunächst sechs Personen im Wasser gemeldet worden waren, hatte die Polizei vorsichtshalber einen Polizeihubschrauber angefordert. Dieser überflog die Unglücksstelle daher, als die DRK-Mitglieder bereits wieder in Sicherheit waren. Um das manövrierunfähige Schlauchboot hatte sich dann laut Polizei der Kapitän der Mondorfer Fähre gekümmert. Gegen 19 Uhr war die ungewöhnliche Hilfsaktion wieder beendet, die aus Sicht Voosens lange Zeit höchst unübersichtlich war: Die Einsatzkräfte hätten anfangs gar nicht gewusst, was los war. Erst die Frau aus dem verunglückten Schlauchboot habe sie aufgeklärt.