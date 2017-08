Feuerwehr bringt fünf Menschen in Sicherheit

Die Polizei war am Rhein im Einsatz

Bonn. Die Feuerwehr hat am Samstagmittag fünf Menschen von einer Halbinsel im Rhein gerettet. Das manövrierunfähige Schlauchboot des Sextetts war fast mit einem Tankschiff kollidiert.

Von Axel Vogel, 26.08.2017

Unbeschadet haben gestern Abend gegen 18.15 Uhr laut Bonner Polizei fünf Insassen eines Schlauchbootes einen Beinahe-Zusammenstoß mit einem Tankschiff auf dem Rhein in Höhe der Mondorfer Fähre überstanden. Die Insassen des Schlauchbootes, zwei Erwachsene und drei 13 Jahre alte Jugendliche, trieben nach Erkenntnissen der Bonner Feuerwehr infolge eines Motorschadens manövrierunfähig in der Fahrrinne.

Bevor es zu einer Kollision mit dem Tankschiff kam, hätten sich die fünf dann allerdings ins Wasser gerettet, so ein Beamter der Leitstelle weiter, und seien dann zum Eiländchen geschwommen, einer Halbinsel am Mondorfer Hafen. Dort nahm ein Mehrzweckboot die fünf auf und brachte sie an Land. Von Verletzten weiß die Bonner Polizei nichts.

Da zunächst sechs Personen im Wasser gemeldet worden waren, habe man vorsichtshalber noch einen Polizeihubschrauber angefordert, führte der Leistellenbeamte aus. Um das manövrierunfähige Schlauchboot habe sich der Kapitän der Mondorfer Fähre gekümmert. Gegen 19 Uhr war die Rettungsaktion bereits beendet.

Im Einsatz waren etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Bonn, der Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Bornheim und Niederkassel, des DLRG, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.