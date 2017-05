Schiffsverkehr zwischen Lülsdorf und Wesseling

Niederkassel. Gegen Ende des Jahres könnte die neue Rheinfähre auf ihre erste Fahrt über den Rhein zwischen Lülsdorf und Wesseling gehen. Das Schiff wird in Mondorf gebaut und ist 26,60 Meter lang.

Von Hans-J. Wimmeroth, 24.05.2017

Funken sprühen bläulich an einer Bordwand. Dort schweißt ein Mitarbeiter der Mondorfer Lux-Werft Stahlplatten zusammen, die zur Bordwand einer neuen Fähre gehören, die gegen Ende des Jahres die Städte Niederkassel und Wesseling verbinden soll. Nach der Kiellegung am 6. April ist viel geschehen. Das Schiff ist in seinen Konturen gut gewachsen, der spätere Zweck schon erkennbar. Zur Rohbauabnahme waren jetzt auch Niederkassels Bürgermeister Stephan Vehreschild und sein Kollege Erwin Esser aus Wesseling neben anderen Gästen in der Werft erschienen.

Elmar Miebach-Ödekoven, Geschäftsführer der Werft, erläuterte den Gästen das Schiff: 26,60 Meter lang wird es, misst 6,40 Meter in der Breite, fasst 100 Passagiere, besitzt eine Landeklappe und zwei Seiteneinstiege, zwei Toiletten, davon eine behindertengerecht, ein Stromaggregat, und muss noch mit zwei Motoren ausgerüstet werden. Über dem Passagiertrakt werden Dächer angebracht, die sich je nach Wetterlage öffnen und schließen lassen. Die Fähre bekommt außerdem einen Ruderpropeller, der laut Miebach-Ödekoven das Steuern der Fähre erleichtert. Wann sie fertig ist, konnte er noch nicht sagen: „Das liegt an den Zulieferern.“

Gegen Ende des Jahres könnte die Fähre auf erste Fahrt über den Rhein gehen. Die Bürgermeister dankten den am Schiffsbau Beteiligten und freuten sich auf die neue Fähre zwischen den beiden Städten. Die seien sich alleine schon durch das Bauprojekt näher gekommen.