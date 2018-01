Stadtentwicklung in Niederkassel

Niederkassel. Engpässe der Zulieferer sorgen derzeit für Verzögerungen beim Neubau im Niederkasseler Zentrum. Die Eröffnung ist für Ende 2018 geplant.

Von Martina Welt, 05.01.2018

Seit Sommer tut sich was auf dem einstigen Schandfleck im Herzen Niederkassels. An der Kreuzung Hauptstraße/Spicher Straße drehen sich die Kräne, um die riesigen Beton-Fertigbauteile an Ort und Stelle zu setzen. Auch wenn es derzeit nicht so reibungslos läuft, wie es die Investorengruppe des Einkaufs-Centers (EKC) gerne hätte – Ende dieses Jahres soll eröffnet werden.

„Die Zulieferer kommen nicht nach mit dem Bau der Fertigteile“, beschreibt EKC-Sprecher Roland Pioch die aktuelle Misere. Bagger, Kräne und Arbeiter seien auf der Baustelle, aber die Lieferung der Teile lasse auf sich warten. Acht bis zehn Wochen sei derzeit die Lieferzeit, bis endlich die Betonteile auf der Baustelle angekommen seien. Eine schwierige Situation, zu der aktuell noch die Unwägbarkeiten des Wetters hinzu kämen. Pioch ist dennoch optimistisch, dass im März der Rohbau steht und Richtfest gefeiert werden kann.

Geschäfte sollen am Jahresende einziehen

Bis zum Jahresende wird es jedoch noch dauern, bevor dann Aldi, dm, ein Friseur, eine Apotheke und ein Optiker in das Einkaufs-Center einziehen können. In den drei Obergeschossen sollen Wohnungen entstehen, eine Tiefgarage sorgt für die Stellplätze für die Mieter, und im Innenhof finden die Kunden ausreichend Parkraum. Erschlossen werden sie von der Spicher Straße aus.

Auch weniger eng wird es entlang der Hauptstraße mit Fertigstellung des Rohbaus werden. Insbesondere jetzt, während der Bauphase, ist es wegen der Absperrgitter mitunter schwierig, wenn sich zwei Fahrzeuge oder gar Busse an der schmalen Hauptstraße begegnen. Die Investorengruppe um den Betreiber des Ranzeler Rewe-Marktes, Robert Schäfer, investiert in dieses Bauvorhaben mit knapp 8000 Quadratmetern rund 18 Millionen Euro. Damit die Niederkasseler in ihrem Ortsteil auch während der Bauphase Lebensmittel einkaufen können, hat Schäfer im ehemaligen Edeka für ein Jahr einen kleinen Rewe-Markt eröffnet. Dieser wird von einem Bio-Markt abgelöst, den Antoine Reichert voraussichtlich ab Februar eröffnen wird. „Das ergänzt sich hervorragend zu dem Angebot des EKC“, begrüßt auch Pioch diese Entwicklung.