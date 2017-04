Fahrradunfall in Niederkassel

Rheidt. Innerorts mit dem Rad zu fahren bedeutet immer, besonders vorsichtig sein zu müssen, bei so vielen anderen Verkehrsteilnehmern. Doch alle Vorsicht nützt nichts, wenn der Autofahrer das Rad zu spät bemerkt.

13.04.2017

Am Mittwochmittag kam es in Rheidt zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 38-Jährige beim Abbiegen mit ihrem Auto eine Radfahrerin, die sie touchierte und so zu Fall brachte. Die gestürzte 68-Jährige aus Niederkassel verletzte sich bei dem Sturz am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Autofahrerin war gegen zwölf Uhr auf der Oberstraße in Rheidt in Richtung Niederkassel-Mondorf unterwegs gewesen, als sie beim Rechtsabbiegen in die Bonner Straße, die Radfahrerin mit derselben Route übersehen hatte.