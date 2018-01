Brennende Hecke

Die Polizei sucht in Niederkassel nach einem Brandstifter.

Niederkassel. In Niederkassel brannte in den frühen Morgenstunden am 12. Januar eine Zypressenhecke. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus und vermutet Brandstiftung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

Am Freitag, 12. Januar, rückte die Feuerwehr und die Polizei um 3.35 Uhr wegen eines Brandes in die Niederkasseler Dürerstraße aus. Eine mehrere Meter hohe Zypressenhecke und Teile eines Holzzauns brannten und auch ein benachbartes Carport wurde beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte Schlimmeres.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und beziffert den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Einem Anwohner ist ein verdächtiger Unbekannter aufgefallen. Die Person ging zu Fuß über die Kirchstraße in die Uferstraße und dann in Richtung der Felder.

Der vom Zeugen auf 40 bis 45 Jahre geschätzter Mann habe sich sehr nervös verhalten. Er hatte demnach eine unauffällige Statur und trug eine weiße Sporthose mit einem schwarzen Muster, die einer Tribal-Tätowierung ähnelte. Dazu trug er ein dunkles Oberteil sowie eine Baseballkappe und eine Bauchtasche. Die polizeiliche Fahndung nach dem Verdächtigen blieb jedoch ohne Erfolg.

Wer im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu der beschriebenen verdächtigen Person machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.