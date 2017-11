Gegenstände aus Auto gestohlen

Niederkassel. Dank aufmerksamer Zeugen konnten Polizeibeamte am Samstagmorgen in Niederkassel einen jungen Mann festnehmen, der zuvor Gegenstände aus einem Auto in der Thelenstraße gestohlen hatte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.11.2017

Die Zeugen meldeten der Polizeileitstelle ihre Beobachtungen und beschrieben den Täter, der laut Polizeibericht noch vor Eintreffen der Beamten der Polizeiwache Troisdorf auf einem Fahrrad flüchtete.

Kurze Zeit später wurde ein 19-jähriger Mann aus Niederkassel, auf den die Beschreibung passte, in Tatortnähe mit Tatbeute angetroffen und vorläufig festgenommen. Für das genutzte Fahrrad und andere mitgeführte Gegenstände konnte der Festgenommene keinen Eigentumsnachweis erbringen bzw. keine Erklärung zu deren Herkunft abgeben.

Die Gegenstände wurden polizeilich sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Direktion Kriminalpolizei übernommen.

Wie berichtet hat die Kreispolizei Rhein-Sieg in der vergangenen Woche mehrere Autoaufbrüche registriert, bei denen Täter Navigationsgeräte, Mittelkonsolen, Airbags oder Lenkräder entwendeten. Ein Schwerpunkt war Lohmar-Ort, Vorfälle ereigneten sich aber auch in Niederkassel.