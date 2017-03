Ermittlungen in Siegburg

Niederkassel. Die Identität der Leiche, die am 19. März am Rheinufer in Niederkassel in Höhe der Nießengasse angespült wurde, ist geklärt.

28.03.2017

Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 39-jährigen Mann aus Bonn. Die Untersuchungen der Gerichtsmedizin hätten außerdem ergeben, dass der Bonner im Rhein ertrunken ist. Hinweise auf ein Verbechen liegen nicht vor.

Die männliche Leiche wurde am Sonntagnachmittag, 19. März, entdeckt. Tags zuvor hatte es in der Nähe des Fundorts eine große Suchaktion der Polizei gegeben, nachdem eine Frau Hilferufe hörte und die Polizei verständigte.

Wie die Polizei auf GA-Anfrage außerdem mitteilte, wurden die Ermittlungen nach einem möglichen Zusammenhang mit den Hilferufen eingestellt. Es hatte zu wenige Anhaltspunkte gegeben.