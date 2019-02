Verräterischer Geruch

Niederkassel. Ein anonymer Anruf brachte die Polizei in Troisdorf auf die Spur einer "größeren" Cannabisplantage. Im Bereich einer ehemaligen Werkstatt roch es wohl stark nach Cannabis.

Von Bettina Köhl, 19.02.2019

Der unverkennbare Duft der Pflanzen hat die unbekannten Cannabis-Gärtner verraten: Eine anonyme Hinweisgeberin hat am Dienstag bei der Polizei gemeldet, dass es im Bereich einer ehemaligen Kfz-Werkstatt an der Kölner Straße in Niederkassel stark nach Cannabis rieche. Vor Ort eingesetzte Beamte der Polizeiwache Troisdorf bestätigten dies.

Direkt nachschauen konnten die Beamten nicht. Die Staatsanwaltschaft Bonn musste zunächst einen Durchsuchungsbeschluss erwirken. „Im Rahmen der erfolgten Durchsuchung wurde eine größere Cannabis-Plantage mit einer großen Menge Cannabis-Pflanzen vorgefunden“, so die Polizei. Pflanzen und Plantagen-Equipment wurden sichergestellt. Wem die Polizei das Drogengeschäft kaputt gemacht hat, steht noch nicht fest. Ermittlungen zum Betreiber der Plantage dauern an.