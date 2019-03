Fall in Niederkassel-Mondorf

In Niederkassel Mondorf sicherte die Polizei in der Nacht auf Dienstag Spuren wegen einer möglichen Vergewaltigung.

Niederkassel. Nach einer Karnevalsfeier an Rosenmontag soll in Niederkassel-Mondorf eine Jugendliche vergewaltigt worden sein. Die Polizei ermittelt.

Von Alexander Hertel, 05.03.2019

Die Polizei ermittelt nach einer möglichen Vergewaltigung in Niederkassel-Mondorf. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, soll dort an Rosenmontag eine Jugendliche nach einer Karnevalsfeier vergewaltigt worden sein. Die Ermittler hätten in der Nacht Spuren im Bereich der Provinzialstraße gesichert, bestätigte Polizeisprecher Stefan Birk.

Nähere Angaben zur Tat oder möglichen Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.