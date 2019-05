Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mondorf. Bei einem Unfall in Mondorf ist am Sonntagmorgen ein Pkw gegen einen Baum und in zwei Findlinge gerast. Der Baum und ein Verkehrsschild wurden dabei zu Boden gerissen. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.05.2019

In Mondorf ist ein Autofahrer am Sonntagmorgen mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer kam nach Angaben der Polizei vor Ort mit hohem Tempo von dem Parkplatz am Mondorfer Hafen. Er rammte einen Baum und ein Verkehrsschild, die beide infolge des Aufpralls umfielen. Schließlich fuhr der Pkw in zwei Findlinge.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen Fahranfänger handeln. Er stand unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei vor Ort bestätigte.