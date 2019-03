Mordkommission ermittelt nach Streit

Am Donnerstagabend soll es auf einem Spielplatz in Niederkassel zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen sein.

Niederkassel. Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf einem Spielplatz am Schwanenweg in Niederkassel-Ranzel ist am Donnerstagabend eine Person schwer verletzt worden. Eine Mordkommission der Bonner Polizei ermittelt.

Von Jana Henseler, 29.03.2019

Am späten Donnerstagabend ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf einem Spielplatz am Schwanenweg in Niederkassel-Ranzel gekommen. Insgesamt seien an dem Streit mehrere Personen im Alter von 21 bis 22 Jahren beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Die Polizei suchte noch am Donnerstag gegen 22.30 Uhr am Abend nach einem flüchtigen Täter. Die Feuerwehr leuchtete den Spielplatz aus, um die Suchmaßnahmen zu unterstützen. Nach unbestätigten Informationen sammelte die Polizei Kleidungsstücke und eine Kinderschaufel mit einem blutigen Stiel auf dem Spielplatz ein. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Die schwer verletzte Person kam in ein Krankenhaus.

Weitere Informationen folgen...

(mit Inhalten von dpa)