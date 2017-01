Hilfe aus Niederkassel für Kinder auf Bali

05.01.2017 Niederkassel. Alexandra Winand und Nathalie Hahnkamm gründen den Verein „Lovina Smile“ und helfen bedürftigen Kindern auf der indonesischen Insel Bali. Mit Spendengeldern soll ein Waisenhaus gebaut werden.

Traumhafte Strände, romantische Sonnenuntergänge, Delfine beobachten und die Menschen auf Bali kennenlernen: 2015 machte sich Alexandra Winand auf ihre erste große Reise. Ihr Urlaub im Norden der indonesischen Insel Bali hatte Folgen, denn es gibt auch eine andere Seite der Insel, eine weniger schöne: Kinder können die Schule nicht besuchen, weil das Geld kostet, und das Geld dafür nicht da ist.

Die Niederkasselerin lernte Made Merta Yasa, der in ihrer Hotelanlage als Kellner arbeitete, kennen und 20 Kinder, für die sich Made schon seit 2009 einsetzt. Sie beschloss, gemeinsam mit ihm eine Stiftung ins Leben zu rufen. Mit sechs Mitgliedern wurde die „Lovina Smile Foundation“ auf Bali gegründet. Alexandra Winand und Nathalie Hahnkamm gründeten das Pendant als Verein unter dem Namen „Lovina Smile – Zukunft für Kinder“ in Deutschland. Der Name leitet sich von dem Ort Lovina ab, in der Kinder unter schwierigen Bedingungen leben. „Die Kinder sind Voll- oder Halbwaisen und werden mehr schlecht als recht von den Großfamilien aufgefangen“, berichtet Winand.

Der Urlaub habe sie verändert, sagt die Niederkasselerin. „Er hat mich geerdet und demütig gemacht“, sagt sie, denn bei all der Freundlichkeit, Herzlichkeit und Genügsamkeit, die ihr begegnet seien, habe sie für sich erkannt, dass Statussymbole wie Auto, Haus oder Yacht vollkommen unnütz sind und auch nicht zur Zufriedenheit beitragen. Für Winand stand fest, dass sie etwas tun müsse. Der Austausch mit den neuen Freunden auf Bali blieb auch nach ihrer Heimkehr, und der Wunsch, aktiv zu werden, sei immer intensiver geworden.

Paten sollen Schulbildung ermöglichen

Inzwischen haben 13 von aktuell 25 unterstützten Kindern in diesem Projekt einen Paten. „Das sind natürlich zunächst vor allem Freunde und Bekannte, aber auch über die regionalen Grenzen hinaus hat die Stiftung erste Unterstützer“, sagt Winand. Die Paten der Kinder sind vor allem dazu da, eine Schulbildung zu ermöglichen. Aber auch Therapien und die Grundsicherung für die Kinder sollen auf diese Weise sichergestellt werden. „Unser großes Ziel ist es, von Spendengeldern ein Waisenhaus in Lovina zu bauen“, so Winand.

Eine Patenschaft für Kinder, die die Elementarschule besuchen, kostet 15 Euro im Monat. „Dieses Geld wird für Schuluniformen, Schuhe oder Ranzen mit Inhalt benötigt“, sagt Winand. Aber auch für Geburtstage oder Sonderausgaben werde ein Teil der Spende für ein Kind zurückgelegt. Der Pate kann sich zudem wünschen, ob er lieber einen Jungen oder ein Mädchen unterstützen möchte. Via Skype ist auch ein Austausch, falls gewünscht, möglich.

Wichtig ist Winand zudem, dass die Patenschaft jederzeit wieder gekündigt werden kann – ohne Kündigungsfristen. Natürlich ist auch eine Mitgliedschaft im Verein „Lovina Smile“ möglich, und Spenden an den gemeinnützigen Verein sind jederzeit willkommen. Geplant ist im März ein großes Charity-Dinner. „Wir werden uns dort vorstellen und Spenden für den Bau des Waisenhauses sammeln“, sagt Winand. „Viele der Kinder kennen weder einen strukturierten Tagesablauf noch regelmäßiges Essen“, sagt sie.

„Für mich ist das ein Lebensprojekt“

Nach ihrem großen Urlaub 2015 hat die Vereinsgründerin Bali im Mai 2016 zum zweiten Mal besucht, mit jeder Menge Kleidung, Schuhen, Spielzeug, Laptops und Handys im Gepäck. „Wir würden gerne mehr schicken, aber per Post ist das viel zu teuer“, sagt sie. Sollte sich also ein Spediteur mit freien Containerkapazitäten berufen fühlen, den Verein zu unterstützen, würde sich „Lovina Smile“ freuen.

„Für mich ist das ein Lebensprojekt“, sagt Winand. Dem Argument einiger Menschen, dass es doch hier genug bedürftige Kinder gebe, die man unterstützen sollte, kann sie zwar zustimmen. „Aber hier gibt es ein soziales System, das bedürftige Familien unterstützt“. Bei den Kindern auf Bali scheitere es schon bei der Finanzierung der Schulbildung. Winand findet, dass kein Kind diese soziale Ungerechtigkeit verdient habe, ganz gleich ob es in Deutschland oder Asien lebt.

Wer die Arbeit von „Lovina Smile – Zukunft für Kinder“ unterstützen möchte, findet weitere Informationen auf der Homepage www.lovinasmile.org. (Martina Welt)