Polizei bittet um Hinweise

Niederkassel. Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Autos auf und entwendeten Autoteile. Die Polizei geht von einer Serie aus.

Von Felix Schröder, 09.11.2017

In der Nacht von Dienstag, den 7.11, auf Mittwoch, den 8.11, brachen Diebe in Lülsdorf mehrere Autos auf. Sie montierten die Navigationsgeräte und andere Fahrzeugteile heraus. Die Polizei beziffert den Schaden auf Zehntausende Euro.

In der Goethestraße bauten die Diebe den Tacho eines 5er-BMWs aus, nachdem sie die Seitenscheibe eingeschlagen

hatten. Genauso gingen sie vor, als sich die Täter einen 3er-BMW an der Offenbachstraße vornahmen. Dort bauten die Unbekannten das Navigationsgerät heraus. Das Haustier der benachbarten Familie soll in der Nacht zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr unruhig geworden sein, weshalb die Polizei von einer möglichen Tatzeit ausgeht.

Aus einem Wagen in der Arndtstraße klauten die Diebe die Mittelkonsole samt Navigationsgerät und Lenkrad. Die Polizei rätselt, wie die Unbekannten das bewerkstelligten, weil sie keine Aufbruchsspuren sichten konnten. Teile der Mittelkonsole lagen jedoch noch auf dem Beifahrersitz.

Bei einer Familie brachen die Diebe zwei Autos auf

Gleich zweimal schlugen die Diebe bei einer Familie an der Uferstraße zu. Aus dem 4er-BMW entwendeten die Täter ebenfalls die Mittelkonsole, das Navigationsgerät und das Lenkrad. Auch dort sichteten die Beamten keine offensichtlichen Aufbruchsspuren. Zudem brachen die Täter vermutlich den Hyundai der Ehefrau auf. Die Türen des Kleinwagens standen am nächsten Morgen offen, aber aus dem Inneren sei laut der Polizei nichts entwendet worden.

In der gleichen Nacht klauten die Unbekannten aus einem Geländewagen der Marke BMW in der Laurentiusstraße einen Laptop und einen Koffer. An diesem Auto fand die Polizei ebenfalls keine Aufbruchsspuren. Die Polizei geht davon aus, dass auch hier die gleichen Diebe am Werk waren.

Wer Hinweise zu der Aufbruchs-Serie hat, wird gebeten sich an die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241

541-3221 zu wenden.