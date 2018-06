Altes Blech blitzsauber poliert

Niederkassel. Bei „Classic Cars & Caravans“ präsentieren Liebhaber ihre Schätzchen. Das älteste Fahrzeug ist ein Nash 400 Le Mans aus dem Jahr 1926.

Von Dieter Hombach, 12.06.2018

Harald Schenk und die Oldtimerfreunde Niederkassel hatten am Wochenende zum großen Oldtimer-Treffen „Classic Cars & Caravans“ eingeladen. Im Herzen der Stadt drehte sich zum 13. Mal wieder alles um Blechkarossen aus der guten alten Zeit. Damals mussten die Autos nicht windschnittig, sondern einfach nur schön sein. Blech und Chrom statt Kunststoff waren angesagt, und nach dem Benzinverbrauch fragte man noch nicht. „Solch eine Veranstaltung ist nur möglich, wenn man starke Partner an seiner Seite hat. So unterstützen der Junggesellenverein und die Werbegemeinschaft Niederkassel dieses attraktive, markenoffene Treffen, und auch seitens der Stadt bekommen wir große Hilfe“, so Schenk.

War die Resonanz am Samstagnachmitag eher zurückhaltend, so ging am Abend bei den Auftritten von „ABBA Review“ und „Mr. Cracker“ die Post ab. Bis weit nach Mitternacht tummelten sich die Besucher auf dem Rathausplatz. Am Sonntagmorgen gehörte die Hauptstraße dann den Oldtimern. Bis zum Ortsausgang standen die Schätzchen vom Fiat 500 bis zum Cadillac fein poliert nebeneinander.

Oldtimer-Liebhaber sind hart im Nehmen und fürchten nur den Regen. Für Ersatzteile fahren sie meilenweit und investieren fast jeden Euro und viel Freizeit in ihr Hobby. Auf die Frage nach dem Warum bekommt man immer die gleiche Antwort: „Es macht mir Spaß, und die Wagen erinnern mich an meine Kindheit,“ sagte etwa Rüdiger (62), der einen Fiat 124 Spider, Baujahr 74, und einen Ford Capri 2.8 aus dem Jahr 1983 mitgebracht hatte.

Spaß am Kostümieren haben hingegen Manu Perry und John Bakerman. Das Paar aus Euskirchen kam mit einem Riley, Baujahr 1948, mit 1,5-Liter-Maschine und 50 PS, stilecht angereist. Hinter jedem Oldtimer verbirgt sich auch eine spannende oder interessante Geschichte.

So fand der Ford Mustang von Andreas Wietzke aus Darmstadt besonderes Interesse bei den Besuchern. Der Mustang Country, Baujahr 1965, mit einem Surfbrett auf dem Dach, ist einer von drei Wagen, die extra für Coca-Cola in Amerika gebaut wurden. Eine Besonderheit sind die drei Hebel am Armaturenbrett, mit denen man Cola zapfen kann. Das musikalische Rahmenprogramm bot beste Unterhaltung von südamerikanischen Rhythmen bis hin zu kölschen Tön. Auch die Pänz kamen nicht zu kurz, denn für sie gab es eine Hüpfburg und die beliebte Kinderrallye. Am Ende des Tages zeigten sich die Veranstalter mehr als zufrieden. „Angefangen vom Wetter bis hin zu den Besuchern hat in diesem Jahr alles gepasst,“ so Horst van Bonn von der Werbegemeinschaft Niederkassel.