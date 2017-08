Eindringlinge in die Flucht geschlagen

Zwei Unbekannte erbeuteten bei einem Einbruch in Niederkassel ein originalverpacktes Duschgel der Marke Joop.

Niederkassel. In der Nacht zu Mittwoch hat ein 39-jähriger Mann aus Niederkassel zwei Einbrecher in seinem eigenen Badezimmer erwischt – unmittelbar nachdem er geduscht hatte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.08.2017

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 39-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Langgasse in Niederkassel nach dem Duschen das Badezimmerfenster im Erdgeschoss geöffnet. Als er sich zum Anziehen im Schlafzimmer befand, habe er Geräusche aus dem Bad gehört.

Als der Mann das Badezimmer erneut betrat, traf er auf zwei Männer, die wohl durch das offene Fenster eingestiegen waren. Einer der Täter ergriff sofort die Flucht. Zwischen dem zweiten Einbrecher und dem 39-jährigen Bewohner kam aus laut Polizei noch zu einem Gerangel. Dann gelang auch dem zweiten Täter die Flucht.

Die beiden Unbekannten erbeuteten ein originalverpacktes Duschgel der Marke Joop. Die Flasche verloren sie allerdings auf der Flucht.

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung zu einem der beiden Einbrecher veröffentlicht: Der Mann sei etwa 1,80 Meter groß, schlank, habe dunkle Haare und soll mit ostdeutschem Akzent gesprochen haben. Bei der Tat sei er dunkel gekleidet gewesen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02241/541-3221 entgegengenommen.