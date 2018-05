Spielplätze in Niederkassel

Einer der größten und beliebtesten Spielplätze befindet sich am Mondorfer Rheinufer. Er soll Picknickplätze bekommen.

Niederkassel. Erste Arbeiten im Zusammenhang mit dem Spielplatzkonzept stehen an. Die Verwaltung kündigt in einer Pressemitteilung an, dass fünf Spielplätze nun geschlossen werden sollen.

Von Martina Welt, 29.05.2018

Betroffen davon sind die Spielflächen an der Bachstraße, der Herderstraße, dem Sperberweg, dem Wiesenweg und dem Sachsenweg. Das Spielplatzkonzept, das vom Jugendhilfeausschuss mit Vertretern des Kinder- und Jugendparlamentes ausgearbeitet wurde, ist im Dezember 2017 vom Rat verabschiedet worden. Die abgebauten Spielgeräte der dann geschlossenen Spielflächen sollen auf anderen bestehenden Spielflächen wieder aufgebaut werden.

Entlang des Rheinufers will die Stadt die Spielplätze zudem mit Picknicktischen ausstatten. Damit verringert sich die Zahl der Spielflächen von 33 auf 28 im Stadtgebiet. Für 2019 und 2020 sieht das Spielflächenkonzept jedoch auch den Neubau von drei weiteren Spielplätzen vor. Auf Anregung des Kinder- und Jugendparlamentes soll es am Jugendclub Widdig zudem einen Spielplatz für ältere Kinder und Jugendliche geben.

In jedem Stadtteil soll mit der Umsetzung des Spielplatzkonzeptes ein sogenannter Leuchtturmspielplatz mit besonderen Attraktionen entstehen. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wird der Kämmerer 40 000 Euro für die Umsetzung des Konzeptes einstellen. Für den neuen Spielplatz für Jugendliche werden zusätzlich 10 000 Euro im Haushalt ausgewiesen.