Verkehrsplanung in der Region

Die neue Rheinbrücke zwischen Wesseling und Niederkassel soll bereits 2030 fertig sein. Das stellte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst bei einem Besuch am Freitag in Niederkassel in Aussicht und stellte die Fertigstellung der Brücke in Zusammenhang mit dem Neubau der Bonner Nordbrücke.

Erst nach Fertigstellung der neuen Rheinquerung soll die Nordbrücke in Bonn abgerissen werden. Ursprünglich war der Abriss für 2028 geplant. Die Nachricht ist insofern überraschend, als man bisher nicht davon ausgegangen war, dass es so schnell gehen würde. Aber offenbar soll die sogenannte neue Rheinspange bereits fünf Jahre früher betriebsbereit sein, als bisher gedacht.

Wie Wüst bei dem Ortstermin weiter ausführte, sollen Bahnstrecke und Fahrbahnen für Kraftfahrzeuge baulich getrennt werden. Die neue Rheinquerung verbindet Autobahn 555 auf der linken Rheinseite mit der rechtsrheinischen A59.