Niederkassel. Bei einem Verkehrsunfall in Niederkassel-Mondorf ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein Pkw-Fahrer hatte dessen Vorfahrt missachtet und war mit dem Motorrad zusammengestoßen.

Von Michael Lehnberg, 13.07.2017

Zu dem Unfall kam es im Bereich der Einmündung Rheidter Straße/Pastor-Breuer-Straße in Mondorf. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr der 24-Jährige gegen 14.15 Uhr auf der Rheidter Straße in Richtung Provinzialstraße. In Höhe der Einmündung zur Pastor-Breuer-Straße wollte ein 33 Jahre alter Mann aus Niederkassel mit seinem Wagen nach links auf die Rheidter Straße in Richtung Niederkassel abbiegen. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt des Motorradfahrers.

Er touchierte mit seinem Auto das Bike. Der Motorradfahrer geriet ins Straucheln, fuhr in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Wagen auf der Gegenfahrbahn, der vor einer Rotlicht zeigenden Ampel eines Fußgängerüberweges auf der Rheidter Straße wartete. Der Suzuki-Fahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich.