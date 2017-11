Die Mondorfer Fähre musste am Mittwoch in die Werft gefahren werden.

Mondorf. Die Rheinfähre zwischen Graurheindorf und Mondorf ist seit Mittwochvormittag außer Betrieb. Grund ist ein technisches Problem an der Klappe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2017

Zwischen Graurheindorf und Mondorf fährt derzeit kein Schiff, die Rheinfähre ist seit etwa 10 Uhr außer Betrieb. Das teilte Fährführer Robert Funken auf GA-Anfrage mit. Grund sei ein technisches Problem an der Klappe, die das Boot mit dem Festland verbindet.

Um das Problem zu lösen, müssten die Zylinder ausgetauscht werden. Funken habe die Fähre daher in die Werft gefahren. Einschränkungen im Fährverkehr am Mittwochmorgen gab es jedoch nicht. Das Problem trete schon etwas länger auf und würde nun "in ruhigen Zeiten" nach dem morgendlichen Berufsverkehr repariert.

"Wenn alles gut geht, könne die Fähre am Mittag wieder fahren", so Funken.