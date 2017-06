Täter erbeuteten zehn Euro in Niederkassel

Niederkassel. Am Dienstagmorgen ist gegen 5.15 eine Bäckerei in Niederkassel von zwei maskierten Männern überfallen worden. Eine Mitarbeiterin wurde dabei mit Waffen bedroht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2017

Am frühen Dienstagmorgen sollen gegen 5.15 Uhr zwei maskierte Männer eine Bäckerei an der Hauptstraße in Niederkassel bewaffnet betreten haben. Laut Angaben der Polizei bedrohten die Täter die 55-jährige Mitarbeiterin mit einer Pistole und einem kleinen Messer und forderten Bargeld von ihr.

Einer der Männer machte sich an der leeren Kasse zu schaffen, während der andere die Handtasche der Frau durchsuchte. Die Maskierten erbeuteten bei dem Überfall etwa zehn Euro und flüchteten aus der Bäckerei über die Bergstraße in Richtung der Lupinenstraße. Das berichtet die Polizei am Dienstagvormittag.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei der Pistole um eine Spielzeugwaffe handelt. Einer der Täter wird als etwa 1,65 m groß, 20 Jahre alt und auffallend schlank beschrieben. Er hat einen dunklen Teint, dunkle Augen und sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine schwarze Hose und hatte die Kapuze seines grau-schwarz karierten Shirts über den Kopf gezogen.

Der Mittäter wird als gleichaltrig geschätzt und war ebenfalls schlank. Er trug eine schwarze Jeanshose und ein schwarzes, verwaschenes Kapuzenshirt. Auch er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen.