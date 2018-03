Fahrerin leicht verletzt

In Niederkassel ist eine Frau mit ihrem Fahrzeug in einem Schrebergarten gelandet.

Mondorf. In Niederkassel ist am Donnerstagabend eine Autofahrerin von der Straße abgekommen. Mit ihrem Fahrzeug landete sie in einem Schrebergarten und wurde leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.03.2018

Bei einem Unfall auf der L332 zwischen Niederkassel-Mondorf und Troisdorf-Bergheim ist am Donnerstagabend eine Frau verletzt worden. Die Fahrerin eines Mini war gegen 17.35 Uhr aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Mit ihrem Fahrzeug landete sie in einem privaten Schrebergarten. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto wurde anschließend von einem Abschleppdienst geborgen.

Wie der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Mondorf Gerhard Voosen mitteilte, habe das Fahrzeug eine Schneise in den Garten geschlagen und sei 20 Meter von der Straße entfernt zum Stehen gekommen.

Die L332 war aufgrund der Bergung für etwa eine Stunde komplett gesperrt.