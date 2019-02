Gebiet abgesperrt

Die Feuerwehr ist zu einem Leichenfund in Mondorf ausgerückt.

Niederkassel-Mondorf. In der Nähe des Hafens in Niederkassel-Mondorf ist am späten Donnerstagnachmittag eine Leiche entdeckt worden. Die Polizei hat das Gelände abgesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.02.2019

Feuerwehr und Polizei sind am späten Donnerstagnachmittag in die Nähe des Mondorfer Hafens ausgerückt. Der Hund eines Spaziergängers in einem Gestrüpp eine Leiche gewittert, der Mann hatte daraufhin den Notruf gewählt. Während die Wehrleute die Bergung der toten Person vorbereiten, haben Beamte der Polizei das Gelände abgesperrt.

Wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort mitteilte, soll die Leiche an der gefundenen Stelle schon länger liegen. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Weitere Berichterstattung folgt...