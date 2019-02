Einsatz in Niederkassel

Niederkassel. In der Nähe der Siegmündung in den Rhein ist am späten Donnerstagnachmittag eine Leiche entdeckt worden. Die Polizei hat das Gelände abgesperrt, die Hintergründe sind noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.02.2019

Feuerwehr und Polizei sind am späten Donnerstagnachmittag in die Nähe der Siegmündung ausgerückt. Der Hund eines Spaziergängers hat in einem Gestrüpp am Diescholl, einem Ausfluss der Sieg nahe der Mündung in den Rhein, eine Leiche gewittert, woraufhin der Mann den Notruf gewählt hat.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben die Leiche geborgen, anschließend wurde sie zur Gerichtsmedizin nach Bonn gebracht. Zudem war auch die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg vor Ort. Das Gebiet wurde für den Zeitraum des Einsatzes abgesperrt.

Wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort mitteilte, soll die Leiche an der gefundenen Stelle schon länger liegen. Wie lange die Leiche dort genau liegt und ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sei noch unklar, wie die Polizei am Abend auf GA-Anfrage mitteilte. Nähere Einzelheiten erhoffen sich die Ermittler durch der Obduktion der Leiche.