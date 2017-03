Männliche Person tot aufgefunden

Niederkassel. Am Rheinufer bei Rheidt ist am Sonntagmittag eine männliche Leiche gefunden worden. Ob ein Zusammenhang zu den Hilferufen besteht, die eine Passantin am Samstagmorgen ganz in der Nähe hörte, ist laut Polizei aber noch unklar.

Von Jens Kleinert, 19.03.2017

Feuerwehrpressesprecher Klaus Poggenpohl bestätigte dem General-Anzeiger am späten Mittag, dass die Feuerwehr unter anderem mit einem Löschboot zum Rhein ausrückte, um gemeinsam mit der Polizei die Bergung vorzunehmen.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizeieinsatzleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises hatte ein Anwohner zuvor die Entdeckung der leblosen männlichen Person gemeldet. Der Tote habe im Schilf am Rheinufer bei Rheidt gelegen, teilte er mit.

Ob jedoch ein Zusammenhang mit den Hilferufen bestehe, die eine Passantin Samstagmorgen wenige hundert Meter flussaufwärts am Rheidter Werth wahrnahm, müsse noch geklärt werden. Denn es komme ebenfalls in Betracht, dass der Tote etwa aus einem anderen Rhein-Abschnitt flussaufwärts angespült worden sei. Genauso sei noch nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Mann eventuell um einen Suizidenten handele.

Am Samstag hatten Einsatzkräfte das Rheidter Werth über mehrere Stunden abgesucht, nachdem eine Passantin von dort gegen 6 Uhr morgens Hilferufe eines Mannes gemeldet hatte. Auch ein Hubschrauber sowie Suchhunde waren dabei zum Einsatz gekommen. Gegen Mittag jedoch wurde die Suche ergebnislos eingestellt.

Weitere Berichterstattung folgt.