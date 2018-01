Hochwasser

Niederkassel. Schmutzig braune Fluten bestimmen zurzeit das Bild im Mündungsbereich der Sieg. Zwischen Mondorf und Bergheim steht das beliebte Ausflugslokal „Zur Siegfähre“ gut zur Hälfte unter Wasser, da die Sieg nicht in den hochwasserführenden Rhein ablaufen kann.

Von Dieter Hombach, 06.01.2018

Weite Teile der Auenlandschaft an der unteren Sieg sind überflutet. Unmengen an hölzernem Treibgut dümpeln auf dem Wasser vor sich hin. Das beliebte Mondorfer Eiländchen am Hafen ist in den Wassermassen versunken, der Fährbetrieb eingestellt und die Fähre liegt fest verankert in der Hafeneinfahrt.

Der Spielplatz am Fähranleger steht derzeit in Teilen unter Wasser, was die Kinder aber nicht davon abhält, hier im trocken Teil herumzutoben. In Rheidt ist das „Werthchen“, ein Naherholungsgebiet mit Auenwald, nur noch mit einem Boot zu erreichen. Die Hochwassermarke von 1993 an Rheinkilometer 663 ist zwar noch nicht erreicht, aber der Schifffahrtsverkehr auf dem Strom ist fast zum Erliegen gekommen.