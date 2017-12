Verkehrsentlastung für Niederkassel

Niederkassel. Im Niederkasseler Rathaus ist die Begeisterung groß: Schneller als gedacht geht es weiter mit der Umgehungsstraße. Das Projekt steht im Entwurf des Straßenbauprogramms.

Von Martina Welt, 08.12.2017

Die gute Nachricht ist: Die Südumgehung, die Rheidt und Mondorf entlasten soll, findet sich im Straßenbauprogramm des Landes für 2018 wieder. Für Niederkassel bedeutet dies, dass die L 269 n in absehbarer Zeit weitergebaut wird. Allerdings muss der Landtag dem Programm noch zustimmen. Einen Termin, wann der NRW-Haushalt verabschiedet werden soll, gibt es bisher nicht.

Das Verkehrsministerium will für das Projekt, dessen erster Bauabschnitt bereits 2005 fertig wurde und welches seitdem ruhte, im kommenden Jahr 100 000 Euro bereitstellen. 12,75 Millionen Euro sind für 2019 eingestellt. Wie berichtet, wurde der Planfeststellungsbeschluss für die Südumgehung bis zum 6. Dezember veröffentlicht – auch im Niederkasseler Rathaus. Seither läuft die sogenannte Monatsfrist, innerhalb der Betroffene klagen können, was wiederum den Bau der Straße verzögern könnte. Sollte es keine Klagen in dieser Frist geben, erlangt der Planfeststellungsbeschluss Rechtskraft, und es kann gebaut werden.

Fast sprachlos angesichts der offenbar nun zügigen Umsetzung zeigte sich der Technische Beigeordnete von Niederkassel, Helmut Esch. „Ich bin begeistert und froh, dass man die Notwendigkeit dieser Maßnahme gesehen hat“, sagte er auf GA-Anfrage. Dass der Beschluss und die notwendige Finanzierung zur Umsetzung der Maßnahme so nahtlos ineinander übergehen, „das hätte ich nicht gedacht“.

Neubau der Straße kostet eine Million Euro

Eine Kröte müsse die Stadt jedoch schlucken. Die Südstraße, die mit der Ortsumgehung neu gebaut wird, muss sie wohl selbst finanzieren. Das Stück von der Rheidter Straße bis zur Anbindung an die neue L 269 sei keine Landstraße und falle daher nicht in die Zuständigkeit des Landes, so die Begründung. „Wir werden eventuell andere Töpfe in Anspruch nehmen“, kündigt Esch an, denn der komplette Neubau der Straße koste ungefähr eine Million Euro.

Lediglich der Rad-/Gehweg entlang der Straße kann so bleiben, wie er ist. Wie wahrscheinlich es ist, dass das Projekt durch Klagen der Anwohner weiter in die Länge gezogen werde, vermochte Esch nicht zu sagen. Knackpunkt sei einst die geplante Hochlage der Straße über die L 332 zur alten L 269 gewesen. Das sei vom Tisch. Auf der anderen Seite würden jedoch nicht alle geforderten Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt. Letztendlich müsse man abwarten, bis die Klagefrist am 6. Januar abgelaufen sei.