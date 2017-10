Die neue Fähre „Rheinschwan“ zwischen Lülsdorf und Wesseling ist feierlich in Betrieb gegangen.

NIEDERKASSEL. Die neue Personenfähre ist zum ersten Mal den Rhein von Lülsdorf nach Wesseling gefahren. Der "Rheinschwan" wurde mit einer Schiffstaufe feierlich in Betrieb genommen.

Von Victoria Matuschek, 16.10.2017

Nach etwa sechs Monaten Bauzeit nahm die neue Personenfähre zwischen Lülsdorf und Wesseling am Samstag ihren Dienst auf. Bei strahlendem Sonnenschein fand die Schiffstaufe an der Nato-Rampe in Lülsdorf mit anschließender Jungfernfahrt über den Rhein statt.

Besitzer und Betreiber sind Reiner Weisbarth mit seiner Frau Herlind, die dem Schiff den Namen „Rheinschwan“ verlieh. Reiner Weisbarth aus Wesseling gründete die Firma Weisbarth Fahrgastschiff GmbH und verfügt bereits über vier Fahrgastschiffe auf dem Rhein. „Die neue Fähre ist ein außergewöhnliches Schiff und sicher auf dem Wasser“, so Weisbarth. „Wenn man sie gut pflegt, hat sie eine ewige Lebenszeit. Ich hoffe, sie wird mich überleben.“

Das Schiff bietet mit seinen 26,6 Metern Länge und 6,4 Metern Breite Platz für etwa 100 Personen. Auch Fahrräder und Motorroller können die Fähre zur etwa vier Minuten langen Überfahrt nutzen. Die Lux-Werft und Schifffahrt GmbH in Niederkassel hat das Schiff gebaut. Laut Geschäftsführer Elmar Miebach-Oedekoven ist es auch behindertengerecht dank stufenlosem Einsteigen und großer Toilette an Bord.

Mehrere Fährmänner werden abwechselnd den „Rheinschwan“ zwischen Lülsdorf und Wesseling steuern. Allen voran Wolfgang Hubert, der in der Vergangenheit schon mit der alten ausrangierten Fähre „Marienfels“ Personen vom einen zum anderen Rheinufer befördert hat. Hubert, der ursprünglich seinen Beruf als Fährmann quittieren wollte, blickt der Zeit auf der neuen Fähre begeistert entgegen: „Ich bin schon zwei oder drei Mal Probe gefahren. Das Schiff ist größer und breiter als das alte, hat zwei Maschinen und fährt sich daher ganz anders.“ Die Bürger waren ebenfalls erfreut über die neue Fähre. „Ich fahre fast täglich mit dem Fahrrad von Wesseling nach Niederkassel zur Arbeit und bin froh, die Fähre weiterhin nutzen zu können“, sagte beispielsweise Nicolas von Kospoth.

Der Fahrplan ist abrufbar unter www.stadtwerke-niederkassel.de.