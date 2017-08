Schiff "Marienfels" sucht neuen Besitzer

Niederkassel. Personenfähre zu verkaufen, Preis verhandelbar. Dieses besondere Angebot auf dem Verkaufsportal ebay-Kleinanzeigen ist seit vergangener Woche im Netz. Laut ihrem Besitzer eine Option für alle, die das langsame Reisen auf dem Wasser lieben.

Von Martina Welt, 25.08.2017

Eingestellt wurde es von Wolfgang Hubert, dem Fährmann, der seine Marienfels, mit der er seit 1993 von Lülsdorf nach Wesseling über den Rhein schippert, nun zum Verkauf anbietet. Offenbar ist dies ein besonderes Schnäppchen für 9500 Euro auf Verhandlungsbasis. „Es haben sich schon mehrere Interessenten gemeldet, einige haben die Marienfels auch bereits vor Ort in Augenschein genommen“, teilt er auf Anfrage mit.

Im Moment liegt sie allerdings gleich neben ihrer Nachfolgerin auf der Lux Werft, denn vergangenen Dienstag ist ein massives Treibgut, vermutlich eine Baumwurzel, in die Schiffsschraube gekommen. „Am Dienstagnachmittag kam sie aus dem Wasser raus, aber das Ersatzteil musste erst bestellt werden und soll heute eingebaut werden“, sagte Hubert am Donnerstag. Dann könnte die alte Dame, die schon 83 Jahre auf dem Buckel hat, auch am heutigen Freitag wieder zu Wasser gelassen werden – wenn alles klappt wie geplant. In Fährdiensten sind ihre Tage ohnehin gezählt.

Umbau zum Hausboot möglich

Ende September soll die Nachfolgerin, eine nagelneue Personenfähre der Wesselinger Weisbarth Fahrgastschiff GmbH, übernehmen. Auch bei ihr würden gerade die Propeller montiert, danach müsse alles verkabelt werden, sagt Hubert, der regelmäßig in der Werft vorbeischaut. Für ihn als Fährmann ist es mit der Übergabe vorbei mit dem Leben auf dem Wasser. „Ich freu mich drauf und werde dann in Beschäftigung bei meiner Frau stehen, die jede Menge Arbeit für mich bereithält, die in den 48 Jahren der Schifffahrt liegen geblieben ist.“

Für die Marienfels könnte es in anderer Mission weitergehen, denn sie ist noch gut in Schuss und mit handwerklichem Geschick könnte sie zu einer Art privatem Hausboot umgebaut werden, ist sich Hubert sicher. Eine Option für alle, die das langsame Reisen auf dem Wasser lieben.