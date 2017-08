Landesbetrieb saniert

NIEDERKASSEL-MONDORF. Zu Sperrungen und Umleitungen kommt es in Folge von Straßenarbeiten in Niederkassel-Mondorf. Auch der öffentliche Nahverkehr muss teilweise umgeleitet werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.08.2017

Wegen Straßenarbeiten sperrt die Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßenbau von Freitag, 11. August, 18 Uhr, bis Sonntag, 13. August, 24 Uhr, die Kreuzung von L 269 (Rheidter Straße) und L 332 (Provinzialstraße/Rheinstraße) in Niederkassel-Mondorf.

In diesem Zeitraum ist die Abzweigung zur Provinzialstraße in Richtung Mondorf nicht befahrbar, ebenso erreichen Verkehrsteilnehmer aus Mondorf kommend die Kreuzung nicht. Eine Umleitung über die Pastor-Breuer-Straße ist ausgeschildert. Der Verkehr wird mit Baustellenampeln geregelt.

Die aktuelle Verkehrslage

Die Sperrungen haben Änderungen beim Öffentlichen Nahverkehr zur Folge. So fahren die Buslinien 501 und 550 eine Umleitung. Die Haltestelle „Mondorf Realschule“ wird in Fahrtrichtung Siegburg in die Eifelstraße Höhe Hausnummer 8 verlegt. In beiden Fahrtrichtungen entfallen die Haltestellen Beckergasse, Ahrstraße und Rosenthalstraße. Die Buslinien 501 und 550 halten zudem an der Haltestelle „Mondorf Pastor-Breuer-Straße“ der SB 55, die Linie 550 hält an der Haltestelle „Mondorf Provinzialstraße“ der Linie SB 55.

In Fahrtrichtung Siegburg wird an der Provinzialstraße in Höhe der Einmündung Lerchenstraße eine Ersatzhaltestelle aufgestellt, an der die Linie 501 hält. In Fahrtrichtung Wahn wird auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Höhe der Einmündung Junkerstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, die von der Linie 501 mitbedient wird. Weitere Infos sind auch an den Haltestellen zu finden.