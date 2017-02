Neues Kirmeskonzept für Niederkassel

Niederkassel. Die Stadt Niederkassel hat einen neuen Kirmesveranstalter gefunden. Das teilte der Beigeordnete Sebastian Sanders im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss mit. In vier Ortsteilen darf dann wieder gefeiert werden.

Von Martina Welt, 14.02.2017

Dieser habe sich als geeignet herausgestellt und wird in diesem Jahr die jeweilige Kirmes in Ranzel, Lülsdorf, Uckendorf und Niederkassel ausrichten. Grund für die Kündigung des bisherigen Veranstalters waren Pannen bei der Ausrichtung. So sei in Ranzel mehrfach ein Schausteller nicht erschienen, und der Platz sei dann nicht besetzt gewesen. „Das hat sich auch negativ auf die Besucherzahlen ausgewirkt“, sagte Sanders dem GA.

Mit einem etwas anderen Konzept will nun der Schaustellerbetrieb Hoffmann aus Leverkusen die Kirmessen in den vier Ortsteilen wiederbeleben. Hoffmann sei auch selbst Schausteller bei einer Kirmes in Niederkassel gewesen und habe Erfahrung mit der Ausrichtung von Stadtteil-Kirmessen. Es werde auf jeden Fall mehrere kleinere Fahrgeschäfte und Buden geben, dazu Aktionen auch für Senioren und Kinder.

Der Vertrag mit dem neuen Betreiber ist auf ein Jahr begrenzt. Nach der letzten Kirmes im September im Ortsteil Niederkassel wird Bilanz gezogen.