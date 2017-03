Feuer in Niederkassel

Niederkassel. Die Feuerwehr ist am Samstagmorgen zur Straße Hummerich in Mondorf gerufen worden. Dort war eine Küche in einem Einfamilienhaus in Brand geraten.

Von Jens Kleinert, 18.03.2017

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Personen, die sich im Haus aufgehalten hatten, konnten sich selber ins Freie retten.

In Brand geraten war laut dem Pressesprecher zunächst ein Toaster, von dem die Flammen auf andere Gegenstände sowie Küchenschränke übergriffen. Die Feuerwehr empfahl den Bewohnern im Anschluss an die Löscharbeiten, das Haus vorerst nicht weiter zu nutzen. Etwa 30 Einsatzkräfte aus Mondorf, Rheidt und Lülsdorf waren von etwa 10 bis 10.45 Uhr vor Ort.