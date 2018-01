Eröffnung: 1. Februar

Noch fehlt die Ware: Antoine Reichert richtet den ersten Bio-Laden in Niederkassel ein. Eröffnung ist am 1. Februar.

Niederkassel. Ein neuer Bio-Laden an der Hauptstraße in Niederkassel eröffnet am 1. Februar. Für das Sortiment liefern regionale Erzeuger die Waren. Geschäftsführer Antoine Reichert setzt damit einen lang gehegten Traum um.

Von Martina Welt, 18.01.2018

Grün und Grau sind die dominanten Farben im einstigen Rewe-Markt an der Hauptstraße. Noch sind die Regale leer. Lediglich kleine beschriftete Zettel weisen darauf hin, was der neue Bioladen in Zukunft im Angebot haben wird. Die Stimmung ist gut und voller Erwartung bei den Mitarbeitern, die putzen, Glühbirnen austauschen oder letzte Handgriffe ausführen, um die Einrichtung perfekt zu machen. Besonders gefragt ist Antoine Reichert, Inhaber des ersten Niederkasseler Bio-Ladens, der am Donnerstag, 1. Februar, zum ersten Mal seine Türen öffnen wird.

Der Niederkasseler, der gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite wohnt, erfüllt sich mit diesem Geschäft einen lange gehegten Traum. „Ich komme aus der Gastronomie, bin aber jetzt seit fast zehn Jahren in unterschiedlichen Bio-Märkten tätig“, so Reichert.

Der heute 47-Jährige wechselte nach Jahren als Restaurantfachmann und Barkeeper in vielen namhaften Hotels sowie einer Zeit auf Teneriffa, wo er auf einer Finca und im Restaurant arbeitete, in den Einzelhandel. „Alles feierte, und ich musste arbeiten“, das wollte Reichert mit diesem Schritt ändern. Begonnen hat er im Biomarkt „Vier Jahreszeiten“ in Sankt Augustin, wo er im Bistro-Service arbeitete sowie beim Obst und Gemüse aushalf. Reichert machte eine Ausbildung zum Naturkostfachberater und übernahm schließlich die Obst- und Gemüseabteilung.

„In dieser Zeit habe ich meine Leidenschaft für Bio-Produkte entdeckt“, meint Reichert, denn für ihn habe das auch viel mit Genuss zu tun. „Biologisch angebaute Produkte schmecken einfach besser.“ Aber auch die Nachhaltigkeit sowie das Tier- und Pflanzenwohl sind wichtige Themen für den gebürtigen Wertheimer. Zuletzt hat er im Biomarkt Hochreuter in Bonn-Endenich gearbeitet. Erst als dieser dann von „Denn's“ übernommen wurde und das Regionale seiner Meinung nach dabei auf der Strecke blieb, kümmerte er sich um seine Selbstständigkeit.

„Ich musste Spargel aus Großgerau statt aus Bornheim verkaufen“, erinnert er sich. Das ist für den Wahl-Niederkasseler keine Option, wenn es um Bio und um Nachhaltigkeit gehen soll. Wo seine Produkte herkommen, das können die Kunden an einer Zeichnung an der Wand genau sehen. Auch die wird bis zu Eröffnung vollständig bestückt sein und zeigen, dass das Bio-Kölsch natürlich aus der Brauerei Heller in Köln kommt und ein Porzer Metzger das Bio-Fleisch liefert.

Gespräch mit Kunden ist Reichert wichtig

Vom Bornheimer Bio-Bauern Leo Palm kommen Lagergemüse, Spargel und Erdbeeren, Obstbauer Hubert Bois aus Meckenheim wird Äpfel, Beerenobst oder Kräuter und Salate liefern. Vom Geflügelhof Klein aus Hennef kommen die Eier, das Brot und Backwaren, und der Bio-Wein wird aus Bad Neuenahr-Ahrweiler geliefert. Stolz ist Reichert darauf, dass er das „Haus Bollheim“ aus Zülpich, einen europäischen Vorzeigehof, gewinnen konnte und von dort mit sehr besonderem Käse versorgt wird.

Wichtig für Reichert ist auch, dass er mit seinen Kunden ins Gespräch kommt, sei es am Bistro oder an der Käsetheke. „Die Leute freuen sich, dass endlich etwas in Niederkassel passiert“, sagt er. Er hat fünf Mitarbeiter aus dem Bioladen in Bonn mitgebracht und zwölf Mitarbeiterinnen aus dem einstigen Rewe von seinem Vorgänger übernommen. „Man kennt sich, und die Kunden freuen sich, wenn sie die bekannten Gesichter wiedersehen.“

Angemietet hat Reichert den Laden von der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG), die das Geschäft am 1. Januar 2017 von der Familie Piel gekauft hatte. Ein komplettes Biosortiment wird Reichert auf den 439 Quadratmetern Verkaufsfläche anbieten. Das reicht von Putzmitteln über Babynahrung bis hin zu Spirituosen. Zu den Eröffnungstagen steht vor allem die Verkostung und Beratung der Kunden auf dem Programm mit unterschiedlichen Events.

Geöffnet hat der Bio-Laden montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr.