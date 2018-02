Ehrung für Naturschützer

Niederkassel. Der Niederkasseler Leiter der Nabu-Ortsgruppe widmete sich vielen nachhaltigen Projekten. Dafür zeichnete ihn Vize-Landrätin Notburga Kunert in Vertretung des Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz aus.

Von Dieter Hombach, 03.02.2018

Seit mehr als 30 Jahren ist der Name Hinrich Möller mit aktivem ehrenamtlichen Natur- und Landschaftsschutz verbunden. In vielfältiger Weise widmet er sich nachhaltigen Projekten. Dafür wurde er am Donnerstag von Vize-Landrätin Notburga Kunert in Vertretung des Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Die Landrätin ließ in ihrer Laudatio das Wirken von Hinrich Möller Revue passieren. Schon Anfang der 1980er Jahre wurde er Mitglied im Deutschen Bund für Vogelschutz, dem Vorgänger des heutigen Naturschutzbunds Deutschland (Nabu). Fünf Jahre später gründete Möller die Ortsgruppe des Nabu in Niederkassel, die er bis heute leitet. Sein größtes Projekt ist das Naturschutzgebiet Weilerhofer See im Norden der Stadt. Dieser ehemalige Baggersee gehört heute zu den zehn wichtigsten Biotop-Seen in Deutschland. Das Naturschutzgebiet bietet zahlreichen Tieren einen ungefährdeten Lebensraum. Der See dient auch zahlreichen Zugvögeln als Zwischenstation auf ihrem Weg in den Süden oder hohen Norden. Damit die Bevölkerung an diesem Naturschauspiel teilnehmen kann, wurden dort von Möller und weiteren Mitstreitern Beobachtungskanzeln errichtet.

Da ihm auch die Jugend sehr am Herzen liegt, startete er bereits 1999 eine Zusammenarbeit mit der Hauptschule im Norden der Stadt. Mit den Schülern legte er eine Streuobstwiese an, pflegte mit ihnen Schleiereulennester, und gemeinsam unternahm man vogelkundliche Wanderungen. Der Nabu und die Schule wurden 2000 und 2004 von der Stadt Niederkassel mit dem Umweltschutzpreis ausgezeichnet. Erst im vergangenen Jahr pflanzte Möller gemeinsam mit Schülern der Gesamtschule verschiedene seltene Obstbäume auf einer Streuobstwiese. Viele Auszeichnungen bekam Möller für sein einzigartiges Engagement. So wurde er 2015 mit der Nabu-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet, da er fast 30 Jahre für den Nabu im Beirat der Unteren Landschaftsbehörde saß. „Nichts stiftet so wirkungsvoll zu guten Taten an wie lebendiges Vorbild.“ Bezug nehmend auf dieses Zitat von Roman Herzog, dem früheren Bundespräsidenten, sagte die Landrätin: „Mit ihrem herausragenden Einsatz sind sie ein solch lebendiges Vorbild.“ Hinrich Möller dankte vor allem seiner Frau Hannelore: „Du hast mir immer den Rücken freigehalten, sonst hätte ich das alles nicht geschafft.“