In der Scheune eines Schäfers in Rheidt ist es am Donnerstagabend zu einem Feuer gekommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.01.2018

In Niederkassel-Rheidt ist es am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Dort haben fünf Heuballen gebrannt. Laut aktuellem Stand gehen die Einsatzkräfte von Brandstiftung aus.

Gegen 19.45 Uhr wurde die Feuerwehr Niederkassel von einem Nachbarn alarmiert, dass eine Scheune zwischen Niederkassel und Rheidt am Gladiolenweg brenne. Es handelt sich dabei um ein älteres Haus mit einer neuen Scheune, dessen Besitzer verstorben ist. Das Haus wurde schon häufiger von Einbrechern heimgesucht. In der linken Seite der zweigeteilten Scheune standen zwei Traktoren sowie landwirtschaftliche Geräte, und in der rechten Hälfte lagerten fünf große Heuballen. Dieser Teil der Scheune wird von einem Hobby Schafzüchter (82) aus Niederkassel als Unterstellplatz für das Futter seiner 40 Tiere genutzt.

Die Heuballen brannten nach Auskunft eines Feuerwehrmanns an mehreren Stellen. Mit Wasser und einem darin enthaltenen Trennmittel wurden die Ballen oberflächlich gelöscht. Wegen der großen Hitzeentwicklung und vermuteter Glutnester im Inneren zogen die Wehrleute die Heuballen mit Harken auseinander. Später übernahm dies ein Landwirt mit seinem Traktor, da sich die Heuballen immer wieder entflammten.