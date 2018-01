Frau stach auf Ehemann ein

Niederkassel. Bei einem Ehestreit in Rheidt ist am Dienstagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Seine Ehefrau soll ihn mit einem Messer attackiert haben. Jetzt wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.01.2018

Nach der blutigen Auseinandersetzung zwischen einer 40-Jährigen und ihrem ein Jahr älteren Ehemann am Dienstagabend in Niederkassel-Rheidt hat ein Richter auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die Frau wegen versuchten Totschlags erlassen. Wie berichtet, kam es gegen 18.30 Uhr zu dem Streit in der Südstraße. Dabei soll die 40-Jährige in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer auf ihren Ehemann eingestochen haben.

Der 41-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Er ist nach Angaben der Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr und konnte bereits vernommen werden. Die Frau wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die Bonner Polizei richtete eine Mordkommission ein, die Spurensicherung untersuchte anschließend den Tatort.

Wie die Bonner Polizei am Mittwoch mitteilte, räumte die 40-Jährige die Tat in ihrer Vernehmung ein. Ein Richter erließ daraufhin Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.